الجيش الإسرائيلي يحتجز نساء فلسطينيات خلال اقتحام الخليل بالضفة الغربية

احتجز الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة السبت، عددًا من النساء الفلسطينيات، خلال اقتحام قواته عدة مناطق في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية احتجزت النساء الفلسطينيات، أثناء محاولتهن الوصول إلى منازلهن في "واد الحصين" شرقي مدينة الخليل.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "القوات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منزل الرجبي، الذي استولى عليه مستعمرون قبل سنوات، احتجزت عددًا من النساء أثناء محاولتهن الوصول إلى منازلهن في واد الحصين، ومنعتهن من المرور، وأجبرتهن على الجلوس على الأرض".

وكانت القوات الإسرائيلية قد احتجزت في ذات المكان، ظهر الجمعة، الشقيقين هشام وعصام أبو اسعيفان، لأكثر من 6 ساعات، ونكلت بهما، ما أدى لإصابتهما بجروح ورضوض، نقلا على إثرها الى مستشفى الخليل الحكومي، وفق الوكالة.

بالتزامن مع ذلك، أفادت الوكالة بأن "الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة صوريف شمال غرب الخليل وانتشرت في منطقة الحيلة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بمن فيها من مواطنين، ونصبت حاجزا في المكان، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها".

وصعّد الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته في الضفة الغربية؛ إذ شن حملة مداهمات واعتقالات في بلدتيْ "سعير" و"بيت آمر"، شمال الخليل، فيما يواصل عملياته العسكرية في مخيم جنين.