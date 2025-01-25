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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ من 135 جنيها.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم السبت

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي
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استقرت أسعار البيض اليوم السبت 25 يناير بالأسواق ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية خلال الشهور القليلة الماضية حتى وصلت سعر الكرتونة إلى 180 جنيها بالأسواق .

جاء هذا الانخفاض نتيجة عدة مجهودات حكومية مبذولة ما بين طرح بيض بأسعار مخفضة بالمنافذ الحكومية المختلفة ، وتوفير الأعلاف والخامات أمام المربيين لزيادة الإنتاجية  وبالتالى تحقيق التوازن فى أسعار البيض  .



أسعار البيض اليوم السبت 

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 119 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو يتراوح من135 لـ 145  جنيها. 

أسعار البيض بوزارة الزراعة

تطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح من 20 لـ 25% ليصل سعر الكرتونة إلى 145 جنيها 

ويولي علاء فاروق وزير الزراعة  اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواجن، ويتم عقد اجتماعات دورية مع منتجي الدواجن بهدف دعم القطاع، ومن بين المبادرات التي تم تفعيلها، مبادرة الـ5% بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن والبنك الزراعي المصري، والتي تهدف إلى مساعدة صغار المربين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم استمرارية العمل في القطاع، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويضمن استقرار الإمدادات الغذائية في السوق.

وتتحسن وضع الأعلاف في السوق المصرية، حيث أصبح هناك مخزون استراتيجي من الأعلاف يتم تجديده بشكل شهري، ويكفي لتغطية احتياجات الإنتاج لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهرمما ساعد العديد من صغار المربين على العودة للعمل ضمن المنظومة الإنتاجية،و يعزز استقرار القطاع بشكل عام.

صناعة الدواجن

وتحرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائى وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر نحو 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1.4 مليار طائر سنويا وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض .

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