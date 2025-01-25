أهم إنجازاتي.. مي فاروق توجه رسالة إلى ابنتها

نشرت الفنانة مى فاروق تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيه رسالة الى ابنتها فى عيد ميلادها.

وقالت مى فاروق : "أهم إنجاز أنجزته.. كل سنه وانتي طيبه ياروح قلب مامي يا بنتي وصاحبتي واختي ومامتي كل يوم بيعدي وانتي بتكبري قدامي بحس قد إيه ربنا بيحبني انه أداني هدية جميلة بنوتة تشرف وتفرح الله أكبر بحبك يا زنوزنه عيد ميلاد سعيد يا حياتي كلها.. يارب اعيش واشوفك انجح وأجمل الناس وأجمل عروسة بقى يا روحي انتي

فخورة أنك بنتي بحبك أكتر من روحي".

حفل مى فاروق لكوكب الشرق أم كلثوم

في لقاء استثنائي بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة القادمتين على قناة "ON" المطربة مي فاروق وفرقتها الموسيقية لتقديم باقة متميزة من أغاني أم كلثوم وسط جمهور كبير من محبي أغاني الست.

وأعد البرنامج مسرحًا يحمل طابع حفلات أم كلثوم بديكور شبيه بأجواء حفلات الستينات، وشدت مي فاروق بأغاني الأطلال وإنت عمري وألف ليلة وعلى بلد المحبوب وأغدا ألقاك وأمل حياتي والحب كله ودارت الأيام ولسه فاكر ويا مسهرني وهو برنامج الأغاني الكلثومية التي تفاعل معها الجمهور كثيرًا في ظل تألق مي فاروق وأدائها المتميز.

وتعد احتفالية معكم منى الشاذلي بمرور 50 عامًا على رحيل أم كلثوم هي باكورة فعاليات ذكرى مرور نصف قرن على رحيل "الست" التي تغنى معها الملايين من المصريين والعرب على مدار أجيال ولا تزال قادرة على إبهار الجميع بصوتها وأغانيها حتى اليوم.

مى فاروق

طرحت النجمة مي فاروق، ثاني أغنية رسمية بمناسبة حفل زفافها، والتي تحمل عنوان "سلطانة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

فرح مي فاروق الأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني بين مي فاروق والملحن مدين في أغاني حفل زفافها، حيث سبق أن قدما معًا أغنية "باركوا"، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا.

وأضاف التعاون مع مدين لمسة موسيقية مختلفة، حيث أشاد الجمهور بالأغنيتين لما تحملانه من أجواء مبهجة ورومانسية تناسب أجواء حفل الزفاف.

أغنية سلطانة

جدير بالذكر أن مي فاروق، احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي الخميس الماضي في أحد الفنادق الكبرى، بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام.