إصابة أربعة أشخاص في انفجار بمستودع نفط بـ كازاخستان

شهدت مدينة جيزكازجان في كازاخستان، انفجار في مستودع للنفط، أعقبه حريق، تسبب في إصابة أربعة أشخاص.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، إن النيران اشتعلت في ثلاث مركبات خاصة على أراضي مستودع النفط، وأعقب ذلك انفجار خليط الغاز والهواء، وانهيار الهنجر، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق اندلع على مساحة 100 متر مربع. م.

وبالإضافة إلى ذلك، أثناء إخماد الحريق، قام موظفو وزارة الطوارئ في كازاخستان أيضًا بحماية خزانات الوقود من امتداد الحريق إليها، وجاري تحديد سبب الحريق.