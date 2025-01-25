" كيف يؤثر العنف السيبرانى الممارس ضد النساء والفتيات".. ندوة بـ"القومى للمرأة"

فى إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة فى فعاليات الدورة ٥٦ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "أقرأ .. فى البدء كان الكلمة"، ينظم المجلس ندوة غدا حول "كيف يؤثر العنف السيبرانى الممارس ضد النساء والفتيات على حياتهن " وذلك فى القاعة الرئيسية بلازا 1 بالمعرض ، فى تمام الساعة السادسة مساءا.

وتشهد الندوة حضور الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسةالمجلس القومي للمرأةواستاذة علم الاجتماع والاستاذة الدكتورة المهندسة ماريان عازر عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس النواب السابق والاستاذ الدكتور بالمعهد القومى للاتصالات والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب المصرى ومقررة لجنة المشاركة السياسية وعضوة المجلس القومي للمرأة سابقا.



وتدير الندوة الفنانة صفاء ابو السعود عضوة المجلس القومي للمرأة.