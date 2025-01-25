مصطفي العش بقميص الأهلي قبل مباراة بيراميدز .. صور

نشر علاء نظمى وكيل أعمال اللاعب مصطفى العش مدافع فريق الأهلى الجديد المعار من زد حديثا صورا للاعب بتيشرت الفريق الأحمر قبل مواجهة بيراميدز غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

صفقة مصطفى العش

كان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس الجمعة الحصول على توقيع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً على سبيل الإعارة من نادي زد.

أرقام العش مع زد

وشارك اللاعب صاحب ال 24 عامًا رفقة فريق زد خلال الموسم الحالي، في 9 مباريات ولكنه لم يتمكن تسجيل أو صناعة أي هدف.

وبشكل عام شارك في 46 مباراة رفقة فريق زد، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في سبتمبر من عام 2023، لم يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف أيضًا.

مسيرة مصطفى العش قبل الأهلي

مصطفى العش كان قد بدأ مسيرته بنادي كوم حمادة في محافظة البحيرة قبل أن ينتقل لصفوف المحلة في موسم 21/22 ثم انضم لصفوف زد في موسم 23/24.