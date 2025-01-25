قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي
مانشستر سيتي وتشيلسي.. هل يشارك عمر مرموش أساسيا في مباراة اليوم؟
ريال بيتيس يفوز على مايوركا بالدوري الإسباني
بالعناية المركزة .. تطورات الحالة الصحية لـ صالح العويل |خاص
حماس: وفد من الحركة يتوجه إلى القاهرة للقاء مسئولين مصريين واستقبال الأسرى المبعدين
الأهلي في ورطة قبل مباراة بيراميدز بالدوري.. تفاصيل
5 معلومات عن نجيك جراديشار مهاجم الأهلي الجديد؟
موقعنا الرسمى فقط .. رسالة من الداخلية للمتقدمين لمعهد معاونى الأمن 2025
الصليب الأحمر يعلن إتمام المرحلة الثانية من عمليات إطلاق سراح الأسرى
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 25-1-2025
جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود في مواجهات بجنين بالضفة الغربية
وصول 16 من الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة الاسراء والمعراج.. مجرب ومستجاب

دعاء ليلة الاسراء والمعراج
دعاء ليلة الاسراء والمعراج
محمد شحتة
×

قبل الإسراء والمعراج وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو الله بعد أن كذبه أهل الطائف، قائلًا: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ»، رواه الطبراني في " الدعاء " (ص/315) واللفظ له.

دعاء ليلة الاسراء والمعراج

ويستحب في ليلة الإسراء والمعراج، ترديد هذا الدعاء الوارد عن النبي وهو:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِك

وعقب دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرسل إليه الله -عز وجل- جبريل -عليه السلام- وهو من رافقه في رحلة الإسراء والمعراج ، حيث أسرى النبي من مسجد الله الحرام، إلى المسجد الأقصى، ثم عرج إلى السماء.

معجزات ليلة الإسراء والمعراج

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن ملخص ما وقع من أحداث في ليلة الإسراء والمعراج.

وأوضحت دار الإفتاء، أن أحداث الرحلة فتتلخص في أنه صلى الله عليه وآله وسلم سار ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ىراكبًا البراق، وهو دابة يضع قدمه عند منتهى بصره.

وقد كان معه صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا جبريل عليه السلام، أو كان معهما ميكائيل عليهم السلام، فأخذ سمت الطريق إلى المدينة، ثم إلى مدين، ثم إلى طور سيناء؛ حيث كلم الله موسى عليه السلام، ثم إلى بيت لحم؛ حيث ولد عيسى عليه السلام، ثم انتهى إلى بيت المقدس.

وجاء في روايات ضعيفة أنه نزل في كل موضع من هذه المواضع وصلى بإرشاد جبريل عليه السلام. وقد أطلعه الله تعالى أثناء ذلك المسير على أعاجيب شتى من الحكم والحقائق التي ينتهي إليها ما يجري في عالم الظاهر من شؤون الخلق وأحوال العباد.

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسأل جبريل عليه السلام عن مغازيها فيجيبه عنها، ولما انتهى به السير إلى بيت المقدس دخله، فجمع الله له حفلًا عظيمًا من عالم القدس من الأنبياء والمرسلين والملائكة، وأقيمت الصلاة فصلى بهم إمامًا، وفي قول أن صلاته بهم كانت بعد رجوعه من السماء.

أما ما يخص المعراج: فيتلخص في أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد صعد إلى السماوات السبع واخترقها واحدة فواحدة، حتى بلغ السابعة، وفي كل واحدة يلتقي واحدًا أو اثنين من أعلام الأنبياء، فلقي في الأولي سيدنا آدم عليه السلام، وفي الثانية سيدنا يحىي وعيسى عليهما السلام، وفي الثالثة سيدنا يوسف عليه السلام.

وفي الرابعة سيدنا إدريس عليه السلام، وفي الخامسة سيدنا هارون عليه السلام، وفي السادسة سيدنا موسى عليه السلام، وفي السابعة سيدنا إبراهيم عليه السلام؛، حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما فوقها إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام تجري في ألواح الملائكة بمقادير الخلائق التي وُكِّلُوا بإنفاذها من شئون الخلائق يَسْتَمْلُونَها من وحي الله تعالى، أو يستنسخونها من اللوح المحفوظ الذي هو نسخة العالم، وبرنامج الوجود الذي قدره الله سبحانه وتعالى.

ثم كلمه الله في فريضة الصلاة، وكانت في أول الأمر خمسين، فأشار عليه موسى عليه السلام بمراجعة ربه وسؤاله التخفيف، فما زال يتردد بينهما ويحط الله عنه منها حتى بلغت خمسًا، فأمضى أمر ربه ورضي وسلم.
 

معجزات ليلة الإسراء والمعراج ليلة الاسراء والمعراج الاسراء والمعراج دعاء ليلة الاسراء والمعراج ملخص ليلة الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنغام والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

“بوستين كفاية”| قبلة عبدالمجيد عبد الله تضع أنغام في ورطة وتفتح النيران عليها

صورة متداولة

الأمن يكشف حقيقة سرقة نعش نقل موتى من أحد مساجد الشرقية

أسعار الدواجن

نزلت تانى .. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

تشييع جثمان طبيبة المنوفية

طفلها اكتشف وفاتها .. تشييع جثمان صيدلانية لقت مصرعها ببخار السخان

طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم

4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة

صيام ليلة الإسراء والمعراج

متى صيام ليلة الإسراء والمعراج 2025؟.. ليس غدا كما يظن كثيرون

العاصفة إيوين

تضرب ولا تبالي.. تحذيرات عاجلة بسبب العاصفة إيوين| ماذا يحدث؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: هدفنا تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين حياة المواطن المصري

بالصور

حسام موافي عن الكورتيزون: لا يسبب هذا المرض

علاقة الكورتيزون بمرض السكري
علاقة الكورتيزون بمرض السكري
علاقة الكورتيزون بمرض السكري

الشرقية .. ضبط 9 ألاف عبوة مياه غازية وطن ملح صناعي مجهول المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بعد وفاة الطبيب أحمد ماهر.. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض التوقف المفاجئ للقلب

جمال شعبان يوضع سبب موت الطبيب أحمد ماهر
جمال شعبان يوضع سبب موت الطبيب أحمد ماهر
جمال شعبان يوضع سبب موت الطبيب أحمد ماهر

محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نادية الجندي

قصة حياتي هتوجعكم قوي .. ماذا قالت نادية الجندي في حفل «جوي أووردز»

صورة من الزيارة

الدفاع الشعبي والشئون المعنوية ينظمان زيارة للإعلاميين وطلبة الجامعات لـ قوات المظلات

ايمان عبد اللطيف

صعود أم هبوط.. مفاجأة في سعر الذهب الآن في مصر

ايمان عبد اللطيف

تحذيرات من الأرصاد بسبب حالة الطقس خلال الساعات القادمة | ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد