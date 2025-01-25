اندلاع حريق في مخزن أطباق فل بأسيوط

اندلع حريق، مساء اليوم السبت، بمخزن اطباق فل، بشارع الثلاثين بمنطقة ابوجبل بمركز ديروط في محافظة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمخزن اطباق فل، بشارع الثلاثين بمنطقة ابوجبل بمركز ديروط.

انتقل على الفور الى موقع ضباط المركز والإسعاف و قوات الحماية المدنية والإطفاء.

وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق فى مخزن أطباق فل، على مساحة 100 متر، ملك "عبد العزيز. م، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح. أسفر الحريق عن احتراق محتويات المخزن، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.