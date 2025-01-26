أخبار بني سويف| المحافظ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء.. وتحرير 200 محضر لمخالفات بالأسواق

نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:





احتفالا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،يرافقه اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة،بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم،بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـــ 73 ،وسط عزف الموسيقى العسكرية للحن سلام الشهيد،ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة.

حضر مراسم الاحتفال بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد طيار أحمد محمد حسين قائد قاعدة بني سويف الجوية، والعقيد محمد محسن هاشم القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية

تحرير 200 محضر لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمخابز .

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.