فريق المليار في مأزق.. 6 نجوم صدموا جمهور الأهلي المصري | من هم؟

استهل النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري لكرة القدم ببداية مخيبة للآمال، بعد أن تعادل خارج أرضه أمام مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-2، مساء السبت، في مباراة أثارت غضب جماهيره بسبب الأداء الباهت والمستوى غير المتوقع من الفريق.

رغم امتلاك الأهلي مجموعة من الأسماء اللامعة، بعد إبرام صفقات كبرى أبرزها محمود حسن "تريزيغيه" العائد من طرابزون سبور التركي، وأحمد مصطفى "زيزو" من الزمالك، ومحمد شريف العائد من الخليج السعودي، والتونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري، إلا أن الفريق لم يقدم العرض المنتظر، ما دفع البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لتسميته بـ"فريق المليار" في إشارة لقيمة الصفقات الكبيرة.

أبرز النجوم الذين خيبوا آمال الجماهير في اللقاء:

محمد شريف: مهاجم الفريق العائد من الدوري السعودي لم يشكل أي خطورة، ولم يسدد سوى كرة واحدة بعيدة عن المرمى، رغم تألقه في فترة الإعداد.

محمود حسن "تريزيغيه": واصل الأداء الباهت منذ ظهوره في كأس العالم للأندية، واكتفى بتسديدة غير مؤثرة أمام مودرن سبورت.

محمد مجدي "أفشة": فشل في استغلال مشاركته الأساسية، وخرج بين الشوطين بعد تمريرات خاطئة أثارت استياء المدرب ريبيرو.

محمد هاني: واصل الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المونديال، دون أي تحسن في الأداء.

محمد شكري: لم يستطع تقديم الإضافة في مركز الظهير الأيسر، ليتم استبداله بين الشوطين بكريم فؤاد.

أحمد رضا: رغم تسجيله هدفاً، إلا أن بطء أدائه وضعف دوره في بناء الهجمات جعلاه أحد نقاط الضعف في وسط الملعب.

التعادل جاء ليشكل إنذاراً مبكراً للمارد الأحمر بأن المنافسة هذا الموسم لن تكون سهلة، وأن الأسماء الكبيرة وحدها لا تصنع الانتصارات دون أداء جماعي منظم.