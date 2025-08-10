احتجاجات واسعة في اليونان ضمن "يوم الغضب" تضامنًا مع فلسطين

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن مظاهرات حاشدة عمت مختلف الموانئ والمواقع السياحية في الجزر اليونانية، اليوم، في إطار فعاليات "يوم الغضب" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، أن المظاهرات، التي دعت إليها منظمات داعمة للقضية الفلسطينية، شهدت مشاركة واسعة، حيث أكدت الجهات المنظمة رفضها استقبال "داعمي الإبادة الجماعية" على الأراضي اليونانية، في إشارة إلى السياح الإسرائيليين الذين يتوافدون بكثافة على البلاد.

وأوضح بركات أن التظاهرات تهدف إلى الاعتراض على التعاون القائم بين الحكومة اليونانية وحكومة الاحتلال، وردع السياح الإسرائيليين عن زيارة اليونان، مع التأكيد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفض سياسات الاحتلال. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات المنظمة، فقد جرى تنظيم الاحتجاجات في 105 مواقع، شملت الشواطئ والمطارات والموانئ والبلديات.

وأشار المراسل إلى أنه، رغم هذه الأجواء، من المتوقع وصول نحو 60 رحلة جوية من الأراضي المحتلة إلى اليونان اليوم، وسط تحذيرات سلطات الاحتلال لمواطنيها بعدم الإفصاح عن هويتهم.

كما جاء في بيان المنظمين: "نهتف من أجل فلسطين والحرية في كل جزيرة، وكل شارع، وكل جبل، وكل شاطئ يوناني"، مؤكدين أن التضامن يزداد قوة ليس في اليونان فقط، بل في العديد من دول العالم.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة أثينا مساء اليوم، في تمام الثامنة، تظاهرة مركزية أمام البرلمان اليوناني، في ختام فعاليات "يوم الغضب".