قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء
بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية
تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات
وزير التعليم : نخطط للإنتهاء من نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الاخبارية : معبر رفح أيقونة إنسانية تواجه عراقيل إسرائيلية

معبر رفح
معبر رفح
علي مكي

قال أحمد عبد الرازق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح البري، إن هذا المعبر الواقع بين مصر وقطاع غزة تحول إلى أيقونة إنسانية ومحط أنظار العالم، وتمتد المساحة من بوابة المعبر حتى المنطقة اللوجستية الأولى لمسافة تقارب 4 كيلومترات، حيث تدور فيها حركة عمل دؤوبة على مدار الساعة، أشبه بخلية نحل، لإعداد وتجهيز شاحنات المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح عبد الرازق، خلال رسالته، أن اليوم شهد دخول دفعة جديدة من قوافل الإمدادات التي أطلقها الهلال الأحمر المصري منذ يوليو الماضي، استجابة عاجلة للأشقاء المحاصرين في غزة، ولا يقتصر دور الهلال الأحمر المصري على تنسيق وتسيير شاحناته، بل يشمل أيضاً تنظيم مرور كافة المساعدات القادمة من الأراضي المصرية، سواء التابعة لمنظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف، أو شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي وصلت إلى رفح المصرية قبل ثلاثة أيام وبدأت بالفعل في العبور جنباً إلى جنب مع شاحنات الهلال الأحمر.

وأشار المراسل إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بآلاف المتطوعين للعمل في المناطق اللوجستية وعلى امتداد الطريق بين رفح المصرية والشيخ زويد والعريش، لتقديم التدخل الفوري عند الحاجة، وتجهيز الشاحنات وفق المعايير المتفق عليها مع الجهات المعنية على الجانب الآخر من المعبر.

وأكد عبد الرازق أن هذا المسار الإنساني الذي تقوده الدولة المصرية ليس منفصلاً عن الجهد السياسي، إذ تواصل مصر الضغط والتفاوض من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات وتحقيق هدنة شاملة، ووقف كامل لإطلاق النار، وتفعيل حل الدولتين، وإتمام عمليات تبادل الأسرى والرهائن.

وختم المراسل بأن شاحنات المساعدات، التي تمر بسلاسة من الجانب المصري، تواجه على الجانب الآخر من المعبر عراقيل وتعنتاً ورفضاً يعطل وصولها إلى مستحقيها.

معبر رفح غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية

القبض على مونلي صديق سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الشرقاوي

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تختتم بنجاح فعاليات "إيديكس 2025" لطب الأسنان

الرقابة المالية

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات

..

هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية في صفقة استثمارية جديدة بقيادة لوراكس كابيتال بارتنرز

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد