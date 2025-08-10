قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين
برلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريب
قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
أخبار العالم

دول أوروبية: مستمرون في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا

القسم الخارجي

أكد قادة المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأوروبية استمرارهم في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، مشددين على أهمية هذا الدعم في ظل الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع.

وفي بيان مشترك صدر يوم السبت، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى جانب قادة كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إنهم مستعدون لمساندة العملية الدبلوماسية، إلى جانب الحفاظ على الدعم العسكري والمالي الكبير لكييف، بما في ذلك عبر "تحالف الراغبين".

وأشار البيان إلى أن إنهاء الحرب في أوكرانيا لن يكون ممكنًا إلا من خلال مواصلة دعم أوكرانيا وممارسة الضغوط على روسيا.

ويأتي هذا الموقف في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده في ولاية ألاسكا في 15 أغسطس الجاري، لبحث سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا.

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

سيامة دياكون جديد بأيرلندا على يد الأنبا أنتوني

الأنبا مكاريوس يعتمد نتيجة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا

وزارة البيئة تنظم حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

فستان كروشيه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

