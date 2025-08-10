دول أوروبية: مستمرون في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا

أكد قادة المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأوروبية استمرارهم في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، مشددين على أهمية هذا الدعم في ظل الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع.

وفي بيان مشترك صدر يوم السبت، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى جانب قادة كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إنهم مستعدون لمساندة العملية الدبلوماسية، إلى جانب الحفاظ على الدعم العسكري والمالي الكبير لكييف، بما في ذلك عبر "تحالف الراغبين".

وأشار البيان إلى أن إنهاء الحرب في أوكرانيا لن يكون ممكنًا إلا من خلال مواصلة دعم أوكرانيا وممارسة الضغوط على روسيا.

ويأتي هذا الموقف في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده في ولاية ألاسكا في 15 أغسطس الجاري، لبحث سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا.