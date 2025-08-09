ماكرون يدعم أوكرانيا: يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات

أكد إيمانيول ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم السبت، عزمه دعم أوكرانيا، لافتا إلى أنه سيواصل التنسيق الوثيق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "لا يمكن أن يتقرر مستقبل أوكرانيا دون الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من 3 سنوات الآن".

وأكد: "نظل عازمين على دعم أوكرانيا، ونعمل بروح من الوحدة ونبني على العمل الذي تم في إطار -تحالف الراغبين-".

وكشف ماكرون، أنه تحدث في هذا الشأن مع الرئيس زيلينسكي، وكذلك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال: "سيكون الأوروبيون أيضا بالضرورة جزءا من الحل، لأن أمنهم على المحك".