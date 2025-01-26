حركة فتح: نتنياهو يحاول عرقلة أي مسار لعملية تبادل الأسرى والمحتجزين |فيديو

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، أن الإفرج عن المحتجزين الإسرائيليين في إطار صفقة التبادل قد يفتح بابًا للمزيد من المطالبات من قبل أهالي المحتجزين الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد.

ولفت، عبر مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا الأمر سيزيد من الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بتنفيذ الصفقة بكامل مراحلها حتى عودة جميع المحتجزين.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يواصل محاولة عرقلة أي تقدم في مسار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، محملًا إياه مسئولية التأخير في إتمام الصفقة بشكل كامل.

وأضاف أن قضية الأسرى الفلسطينيين لا تتوقف عند صفقة التبادل الحالية، حيث قال إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس القمع والضغط على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

كما أكد أن الضغوطات من قبل الحكومة الإسرائيلية قد تزداد في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تصاعد أصوات اليمين المتطرف التي تدعو إلى العودة للحرب.