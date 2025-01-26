الله يتمّم على خير.. الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها الأميرة إيمان بجنينها الأول |شاهد

أعلنت الملكة رانيا العبدالله أن ابنتها إيمان بنت عبدالله الثاني حامل بجنينها الأول من زوجها السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

ونشرت الملكة صورة جمعت الأميرة وزوجها وظهرت ببطن منتفخ وعلقت علي الصورة : "الاثنان غاليان على قلبي، ولكن الجاذ أغلى... اثنان يشكلان ثنائي، والثلاثة نعمة ، الله يتمم على خير".

الملكة رانيا ولدت في 31 أغسطس 1970، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، وبعد ذلك بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وتزوجت الملكة رانيا في عام 1993، من الأمير عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تم تسليم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة “ الأردنية الهاشمية” في السابع من شهرفبراير عام 1999.

وأنعم الله عليهم بالذرية ورزق بسمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.

الملكة رانيا تدعم فلسطين

أشارت الملكة رانيا في كلمة ألقتها في الدورة الخمسين من منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو بإيطاليا إلى أن "قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته بالكاد ثلث مساحة روما، تعرض لقصف ما يقدر بـ 70,000 قنبلة. وهذا أكثر من كل القنابل التي ألقيت على لندن وهامبورج ودريسدن طوال الحرب العالمية الثانية"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتابعت: "لقد قُتل أكثر من 40,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب ما يقرب من 100,000 آخرين. أنتجت هذه الحرب أكبر مجموعة من الأطفال المبتورين في التاريخ".

وأضافت: "في المرة الأخيرة التي استُهدف فيها ملايين الأشخاص وحوصروا على أساس هويتهم، قال العالم لن يتكرر ذلك أبداً. ماذا يقول العالم الآن؟ أسألكم، هل يُتوقع من أي شعب غربي أن يتسامح مع عقود من الاحتلال والقمع والعنف؟ ومع ذلك، فقد تم تبرير هذا الظلم في فلسطين والسماح له بالاستمرار على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".