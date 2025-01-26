ترامب: سأتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد.

وأشار “ترامب” في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية إلى أن زيارته الخارجية الأولى قد تكون للسعودية أو المملكة المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي، قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال اتصاله بترامب "تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه أكد ترامب وفق البيان "اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين".