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انسجامًا مع توجهات ترامب .. تعديلات على جوازات السفر الأمريكية |تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انسجامًا مع توجهات ترامب .. تعديلات على جوازات السفر الأمريكية |تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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أوقفت الولايات المتحدة إصدار جوازات السفر التي تحمل تصنيف "إكس" (X) للأشخاص الذين يحددون هويتهم الجنسية كغير ثنائية، وذلك بناءً على تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أول يوم من توليه منصبه.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس" إن الوزارة "لم تعد تصدر جوازات سفر أمريكية تحمل علامة إكس".

وأضاف أن المعاملات الخاصة بطلبات الحصول على جوازات سفر تحمل هذه الإشارة قد تم تعليقها.

وأوضح الناطق أن "توجيهات جديدة بشأن جوازات السفر الصادرة سابقاً والتي تحمل تصنيف (إكس) للجنس سيتم إصدارها قريباً ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية".

وفي يوم تنصيبه، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بضرورة "الاعتراف" بوجود "جنسين فقط" يتم تحديدهما عند الولادة، وصرح الرئيس الجمهوري في خطاب التنصيب قائلاً: "من اليوم فصاعداً، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن هناك جنسين فقط، ذكر وأنثى".

كما تضمن المرسوم الذي يهدف إلى "إحياء الحقيقة البيولوجية" حظر استخدام الأموال الفيدرالية لتشجيع عقيدة النوع الاجتماعي.

ترامب دونالد ترامب جوازات السفر الأمريكية

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