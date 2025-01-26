2600 مدير مدرسة يشاركون في الحوار المجتمعي لمناقشة البكالوريا المصرية.. اليوم

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عقد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام البكالوريا المصرية.

ويلتقي محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، مديري المدارس الإعدادي والثانوي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.

ومن المقرر أن يحضر اليوم جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة البكالوريا المصرية مع وزير التربية والتعليم، 2600 مدير مدرسة بمعدل 80 مدير مدرسة من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم.

كما يحضر اللقاء أيضا مديرو المديريات والإدارات التعليمية، حيث يتم عقد عدة جلسات اليوم لاستكمال مناقشة مقترح البكالوريا المصرية.

كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ثمن قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيدًا بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر عن إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس إيجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس.

وقال "الزناتي"، خلال اجتماعه مع وزير التعليم في جلسات الحوار الوطني لمناقشة نظام البكالوريا المصرية المقترح، إن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة، ما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.

وأكد نقيب المعلمين اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع "البكالوريا المصرية" ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.



وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم إلغاؤه.