هالاند يتغزل في عمر مرموش بعد تألقه أمام تشيلسي.. ماذا قال؟

تغنى اللاعب إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي، بأداء عمر مرموش المنتقل حديثا لصفوف الفريق، بعد ظهوره القوي أمام تشيلسي في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعلق هالاند على صورا شاركها عمر مرموش، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “احسنت يا مرموش”.

أول ظهور لـ عمر مرموش بالدوري الإنجليزي

ظهر الدولي المصري عمر مرموش لأول مرة مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، وذلك خلال مواجهة الفريق أمام تشيلسي في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وانتهت المباراة بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف، وسط أداء مشرق من مرموش، الذي لفت الأنظار رغم قصر مشاركته.

وشارك عمر مرموش في المباراة التي أقيمت أمس السبت، حيث لعب حتى الدقيقة 74.

وعلى الرغم من تسجيله هدفًا تم إلغاؤه لاحقًا بسبب التسلل، إلا أن أداءه العام كان مشرفًا. وحصل مرموش على تقييم 7.0 من 10 وفقًا لموقع سوفا سكور العالمي للإحصائيات، مما يعكس تأثيره الإيجابي في المباراة.