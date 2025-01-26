بفستان قصير .. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا.



تألقت روبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي.

انتعلت روبي بوت طويل للغاية ذا كعب عالي باللون الأسود،تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روبي على خصلات شعرها المنسدله،ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

