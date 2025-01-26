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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتلمع وملفتة.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر
هاجر هانئ
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حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت توب قصير ذا أكمام مكشوفة اتسم بالقماش اللامع  ذات اللون الأخضر ونسقت معه بنطلون من نفس القماش.

أنتعلت مي عمر حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المموج ا لمنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.

مي عمر 
مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر

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