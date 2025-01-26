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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير مكلفة .. طريقة عمل مكرونة سجق

مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق
ريهام قدري
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اذا كنتي تودين تقديم اكلات غير مكلفة ولذيذة نقدم إليك طريقة عمل المكرونة بالسجق بخطوات بسيطة ولذيذة:

المكونات:

½ كيلو مكرونة (أي نوع تفضلينه)
½ كيلو سجق (مقطع إلى شرائح أو قطع صغيرة)
1 بصلة كبيرة (مفرومة)
2 فص ثوم (مهروس)
2 ثمرة فلفل ألوان (مقطع إلى شرائح)
2 ثمرة طماطم (مفرومة ناعم أو مبشورة)
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم (صلصة)
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
زيت نباتي أو زيت زيتون
ماء لسلق المكرونة

طريقة التحضير:

سلق المكرونة:

في وعاء كبير، اغلي الماء مع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الزيت.
أضيفي المكرونة واسلقيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

تحضير السجق:

سخني القليل من الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
أضيفي شرائح السجق وقلبيها حتى يتحمر قليلاً وينضج.
أزيلي السجق من المقلاة وضعيه جانبًا.

إعداد الصلصة:

في نفس المقلاة، أضيفي القليل من الزيت إذا لزم الأمر.
أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم المهروس وقلبي لمدة دقيقة.
أضيفي الفلفل الألوان وقلبي لمدة دقيقتين.
أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، وقلبي جيدًا.
تبلي الخليط بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا، والشطة (إذا كنتِ تفضلين الطعم الحار).
اتركي الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق حتى تتماسك.

دمج المكونات:

أضيفي السجق إلى الصلصة وقلبي جيدًا.
أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الخليط، وقلبي برفق حتى تتغطى بالصلصة.

التقديم:

قدمي المكرونة بالسجق ساخنة مع رشة من الجبن المبشور (اختياري) أو بجانب سلطة خضراء.

بالهنا والشفا! 

مكرونة المكرونة طريقة عمل المكرونة بالسجق لمكرونة بالسجق

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