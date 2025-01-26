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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يصل ستاد القاهرة استعدادا لمباراة بيراميدز بالدوري

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي
إسلام مقلد
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

تضم كل قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

النادي الأهلي بيراميدز استاد القاهرة الأهلي

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