رئيس جامعة مطروح: معرض الكتاب منصة ثقافية عالمية تعكس المكانة الحضارية لمصر

أكد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم "الأحد"، أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره منصة ثقافية عالمية تعكس المكانة الحضارية لمصر، وتسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، ويُعد أحد أعرق معارض الكتب في العالم.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار - في بيان اليوم - أن الجامعة نظمت زيارة لعدد من طلابها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "أقرأ .. في البدء كان الكلمة" حيث تأتي الزيارة في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب.

وأضاف النجار أن الدورة الحالية للمعرض تتميز بالتنظيم الراقي وتنوع الأنشطة، حيث تشهد مشاركة أكثر من 600 فعالية ثقافية وفنية، إلى جانب إطلاق مبادرات ثقافية هامة، مثل تطبيق "كتاب" ومبادرة "المليون كتاب" مشيرًا أن مشاركة الوفد الطلابي تأتي ضمن حرص الجامعة على إشراك طلابها في الفعاليات الوطنية الكبرى لتعزيز ثقافتهم وتوسيع مداركهم.

وأوضح أن الندوة التثقيفية التي نظمها جناح هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "الشخصية المصرية" كانت فرصة للطلاب للتعرف على السمات الحضارية والتاريخية للشعب المصري، وأهمية تعزيز تلك السمات في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة التي أتاحت لهم فرصة استكشاف أحدث الإصدارات الثقافية والعلمية، والتفاعل مع أنشطة وفعاليات المعرض المتنوعة التي تعزز من وعيهم الثقافي والمعرفي.