الوفد: تهجير الفلسطينين خط أحمر وتصريحات "ترامب" تجاهل للإنسانية

أدان المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها مصر والأردن إلى استقبال المزيد من الفلسطينيين من سكان غزة، مشيراً الى ان ترامب يتعامل مع أهالي غزة وكأنهم ليسوا بشر ويتجاهل كافة معاني الانسانية، ويعمل على أخذ قرارات بدلا منهم .

واعتبر " قورة " تصريحات ترامب بأنها محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين وهو ما نرفضه جميعاً وسبق وأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة احاديثه وتصريحاته على القضية الفلسطينية وشدد على ان القضية الفلسطينية خط احمر ، مشيراً الى أن مثل تلك التصريحات لا يجوز أن يخرج من رئيس دولة بحجم الولايات المتحدة الامريكية

وشدد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة، وهي حقوق كفلتها كافة المواثيق الدولية وكرسها نضال هذا الشعب العظيم على مدار عقود من الاحتلال والاضطهاد.

وأكد “قورة” أن موقف مصر من قضية التهجير طوال حرب غزة كان واضح وصريح باحقية الشعب الفلسطيني في أرضه ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية،سواء بشكل مباشر أو تحت مسميات خادعة كـ"الهجرة الطوعية".

وأشار عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات والأزمات المتلاحقة ما بين حروب وصراعات إقليمية ودولية وأزمات اقتصادية متلاحقة، إلا أن مصر شعبا وقوى سياسية وقيادة مصطفين جنبا إلى جنب لمواجهة كل ذلك والوصول لبر الامان.