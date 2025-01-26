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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

‏Mufasa: The Lion King يتراجع عن صدارة البوكس أوفيس ويقترب من المليار

Mufasa
Mufasa
نجلاء سليمان
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تراجع فيلم Mufasa: The Lion King عن صدارة البوكس أوفيس بعد فترة طويلة من السيطرة في الوقت الذي تزداد فيه أرقام إيراداته.

فيلم Mufasa: The Lion King حقق حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي و220 مليون دولار في البوكس أوفيس المحلي.

وتراجع Mufasa: The Lion King للمركز الثاني محليا بعد تصدر فيلم Flight Risk الوافد الجديد الذي عرض منذ يومين.

تشارك بيونسيه مع ابنتها في بطولة فيلم Mufasa: The Lion King إلى جانب كل من آرون بيبر، دونالد غروفر، مادس ميكلسن، جون كاني، وهو من إخراج باري جينكينز. 

يلتقي موفاسا، وهو شبل ضائع ووحيد، بأسد يُدعى تاكا، وريث سلالة ملكية. ويؤدي هذا اللقاء إلى بدء رحلة موسعة لمجموعة من المنبوذين يبحثون عن مصيرهم، وذلك في قصة العمل. 

وتجمعت بيونسيه مع والدتها وزوجها لالتقاط الصور في العرض الخاص لفيلم Mufasa: The Lion King الذي تشارك فيه ابنتهم بلو آيفي.

البوكس أوفيس Mufasa lion king

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