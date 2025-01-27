نجم الزمالك السابق يوجه رسالة غامضة بسبب الأهلي وبيراميدز

وجه محمد أبوالعلا، نجم الزمالك السابق، رسائل نارية بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بيراميدز في بطولة الدوري.

وكتب محمد أبوالعلا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ما يحدث في مباريات الأهلي وبيراميدز شئ يفوق الاستيعاب فقرة متكررة تدعو للتعجب! طيب عايزين حتي نحس بتغيير".

وشهدت الدقيقة 41، تعرض أحمد توفيق لاعب نادي بيراميدز إلى الطرد، بعد تدخل بالمرفق على كريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي.

وكان النادي الأهلي تعادل مع بيراميدز 2-2 على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.