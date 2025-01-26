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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أشتري الأن.. أسعار الذهب في مصر

الذهب
الذهب
محمد غالي
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يُعتبر الذهب من أبرز الأدوات الاستثمارية التي تساهم في الحفاظ على الأموال، لذلك، من المهم متابعة أسعاره بانتظام من أجل اتخاذ أفضل القرارات المالية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

يُعد الذهب خيارًا آمنًا للحفظ والاستثمار، ويوجد في السوق عدة أعيرة مثل عيار 24 و22 و21 و18، وتتفاوت الأسعار وفقًا لنقاوة كل عيار.

أسعار الذهب الآن

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في مصر اليوم مع توضيح الاختلافات بين الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب الان في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"  أسعار الذهب في مصر، لجميع الأعيرة بالإضافة إلى أسعار الجنيه الذهب والأونصة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية:

- عيار 24:  
 - سعر البيع: 4411 جنيه  
 - سعر الشراء: 4383 جنيه  

- عيار 22:  
 - سعر البيع: 4044 جنيه  
 - سعر الشراء: 4018 جنيه  

- عيار 21:  
 - سعر البيع: 3860 جنيه  
 - سعر الشراء: 3835 جنيه  

- عيار 18:  
 - سعر البيع: 3309 جنيه  
 - سعر الشراء: 3287 جنيه  

- عيار 14:  
 - سعر البيع: 2573 جنيه  
 - سعر الشراء: 2557 جنيه  

- عيار 12:  
 - سعر البيع: 2206 جنيه  
 - سعر الشراء: 2191 جنيه  

- الأونصة:  
 - سعر البيع: 137211 جنيه  
 - سعر الشراء: 136322 جنيه  

- الجنيه الذهب:  
 - سعر البيع: 30880 جنيه  
 - سعر الشراء: 30680 جنيه  

- الأونصة بالدولار:  
 - 2771.39 دولار

 

 

سعر الجنيه الذهب

يُعد الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، من الخيارات المناسبة لتخزين الأموال بفضل انخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى. كما أنه من الخيارات المفضلة للمقبلين على الزواج.

سعر مصنعية الذهب في مصر 2025

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 170 و200 جنيه للجرام، بينما تبدأ مصنعية المشغولات الذهبية المستعملة من 35 جنيهًا للجرام.

الفرق بين عيارات الذهب 21 و24

الذهب عيار 24 يحتوي على 99.99% من الذهب الخالص، بينما يحتوي الذهب عيار 21 على 87.5% من الذهب الخالص مع إضافة معادن أخرى.

متابعة أسعار الذهب في مصر

تُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين في مصر، سواء كانوا مستثمرين أو مقبلين على الزواج.

من خلال فهم الفروق بين الأعيرة المختلفة والعوامل المؤثرة في الأسعار، يمكن للأفراد اتخاذ قرارات مالية مدروسة تتماشى مع احتياجاتهم الاقتصادية.

وتُعد أسعار الذهب من المواضيع الحيوية التي تهم الكثير من المواطنين في مصر، حيث يظل الذهب خيارًا آمنًا ومستقرًا للحفاظ على الأموال.

من خلال متابعة الأسعار وفهم الفروق بين الأعيرة المختلفة، يمكن للأفراد اتخاذ قرارات مالية مدروسة تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم، سواء كان ذلك بهدف الاستثمار أو التوفير أو حتى في مرحلة التحضير للزواج.

في ظل تقلبات الأسواق، تبقى متابعة الأسعار خطوة مهمة لتحقيق استثمار آمن.

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