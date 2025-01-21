أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرّف على أسعار الذهب في السعودية مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 21-1-2025، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايز توداي".



أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجّل سعر الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 326.25 ريالا سعوديا.

وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 حوالي 285.50 ريالا سعوديا.

عيار الذهب سعر الذهب عيار 24 326.25 ريال عيار 22 299.00 ريال عيار 21 285.50 ريال عيار 18 244.75 ريال عيار 14 190.25 ريال عيار 12 163.25 ريال الاونصة 10148.00 ريال الجنيه الذهب 2283.75 ريال الأونصة بالدولار 2707.73 دولار



سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 244.75 ريال سعودي.

وسجّل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 الأقل فئة حوالي 190.25 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية



وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية لحوالي 2284.00 ريال سعودي.

وبلغ سعر الأونصة في السعودية حوالي 10148.25 ريال سعودي.

