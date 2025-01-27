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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري صحة نفسية: 20% من مرضى الاكتئاب لديهم ميول انتحارية

مرضى الاكتئاب
مرضى الاكتئاب
محمد القاضي
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أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن 8 مليون من المواطنين يعانون من العنف، 14% من البالغين يمليون للعنف، موضحا أن التوترات النفسية الشديدة تفقد الشخص القدرة على اتخاذ القرارات، وهناك من 18 إلى 20% من مرضى بالاكتئاب لديهم ميول انتحارية ومعرضون للانتحار.

وأوضح "هندي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن هناك حالات من الاكتئاب ما بعد الولادة من الممكن أن يؤدي لقتل الطفل والتخلص منه، موضحًا أن نمط الشخصية هو أمر مهم ويؤثر على حدوث حالات الاكتئاب، وهناك شخصية انفجارية ويكون عصبي ولها علامات بأن العنف عنه لا يزيد عن 30 دقيقة، ولكن خطر جدًا ويؤدي لجرائم خطيرة جدًا.

وأشار، إلى أنه في الفترة من 2009 إلى 2013 دخل إلى مصر 700 نوع من المخدرات التخليقية وهو ما يؤدي ويسبب العديد من السلوكيات العدوانية، منوهًا بأن المخدرات التقليدية تجعل على تنمية شيء يسمى "الغيرة المرضية" أو عقدة عطيل يفسر أي سلوك يصدر من زوجته بسلوك.

ونوه بأن "هوس العفة والشرف" يؤدي لحدوث حالات القتل الأسر وهو من أسباب العنف الأسري، مشددًا على أنه بين 10 رجال يتم قتلهم يكون على يد 8 نساء من المقربين.

ميول انتحارية الاكتئاب مرضى الاكتئاب التوترات النفسية

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