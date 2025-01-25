عندها اكتئاب.. كواليس قفز فتاة من بلكونة الثالث بأبو النمرس

أنهت قاصر حياتها قفزًا من الطابق الثالث بمدينة أبو النمرس بالجيزة لمرورها بحالة نفسية وإصابتها بالاكتئاب.



تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.



وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة ١٥ عاما وسط بركة دماء اسفل منزلها وبسؤال أسرة المتوفاة أفادوا باقدامها علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الثالث لمعاناتها من أزمة نفسية ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.