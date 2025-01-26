"حلم صعب واتحقق".. أول تعليق من أحمد رضا على انتقاله للنادي الأهلي

تحدث أحمد رضا المنتقل حديثا للنادي الأهلي قادما من بتروجيت في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عن تفاصيل انتقاله للقلعة الحمراء.

وقال “رضا”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامجه حارس الأهلي المذاع على قناة النادي الأهلي، «حلمي أشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وحلم صعب واتحقق، وفخور بالتواجد في الأهلي، وأسعى لتقديم المزيد للجماهير لأكون عند حسن ظن الجماهير، وعلى قدر المسؤولية وطموحي الانضمام لمنتخب مصر، وبدأت مع ناشئين الزمالك وانتقلت لبتروجت ولعبت ممتاز ب ثم دوي محترفين ثم دوري ممتاز».

وأضاف «مفاوضات الأهلي لم تكن مفاجئة، كان هدفي وكذلك هدف بتروجت أن انضم لنادي كبير، وبدأت كلاعب ارتكاز ثم لعبت كقلب دفاع لحل أزمة في الفريق، ولكن سيد عيد المدير الفني طلب مني العودة للعب كارتكاز مجددا وحصلت على الثقة معه بشكل أكبر وهو ما تسبب في محاولة الأهلي لضمي، وسأكون على قدر المسؤولية وأستطيع حمل قميصه».