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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
كريم عاطف
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انتهت مواجهات اليوم الثالث عشر من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025 بإقامة 6 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي بالبطولة التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وقد جاءت نتائج المباريات كالتالي:

* البرتغال تفوز على تشيلي بنتيجة “46-28“.
* أيسلندا تفوز على الأرجنتين بنتيجة “30-21“.
* البرازيل تفوز على إسبانيا بنتيجة “26-25“.
* مصر تفوز على الرأس الأخضر بنتيجة “31-24“.
* النرويج تفوز على السويد بنتيجة “29-24“.
* كرواتيا تفوز على سلوفينيا بنتيجة “29-26“.

وقد جاءت مجموعات الدور الرئيسي في بطولة العالم كالتالي:-

المجموعة الأولى: الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، التشيك، تونس.

المجموعة الثانية: فرنسا، هولندا، المجر، النمسا، مقدونيا الشمالية، قطر.

المجموعة الثالثة: البرتغال، السويد، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تشيلي.

المجموعة الرابعة: مصر، أيسلندا، كرواتيا، سلوفينيا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

كرة اليد بطولة العالم للرجال بطولة العالم للرجال لكرة اليد

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