نشأت الديهي: مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوض عربيا

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن من أجل تطهير غزة، مشيرا إلى أن هناك رفضا عربيا وفلسطينيا للمقترح الأمريكي.

وأشار الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الخبراء الدوليين وصفوا مقترح ترامب بأنه بمثابة جريمة وفقا لكل الأعراف والقوانين، حيث هناك رفضا للتوجه الذي يقوده ترامب.

وأضاف أن مصر دولة كبرى، وقالت رأيها في قضية تهجير الفلسطينيين منذ زمن بعيد، فالتهجير بالنسبة لمصر كما الرئيس السيسي خط أحمر لن تقبل أو تسمح به مصر.

ولفت إلى أن ما يطلبه ترامب مرفوض من جانب الفلسطينيين، فهم متمسكون بأرضهم، منوها بأن القيادة المصرية فطنت لما يحدث مبكرا وحذرت منه.