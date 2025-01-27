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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أشياء يجب معرفتها قبل اتخاذ قرار إجراء عملية شد الوجه |تفاصيل

عملية شد الوجه
عملية شد الوجه
هاجر هانئ
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هل تريد أن تبدو أصغر سنًا وتقلل من علامات الشيخوخة؟ تعد عملية شد الوجه، المعروفة أيضًا باسم شد التجاعيد، خيارًا شائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى استعادة مظهر الشباب وتقليل علامات الشيخوخة المرئية، ولكن قبل الانخراط في هذه العملية، من المهم أن تفهم ما يتعلق بهذا الإجراء وكيف يمكن أن يفيدك، لمعرفة المزيد عنه، تحدثنا إلى الدكتور راجات جوبتا، جراح التجميل المعتمد ومؤسس RG Aesthetics، نيودلهي، لفهم العوامل الرئيسية التي يجب على كل مريض محتمل مراعاتها، ولكن ما هي عملية شد الوجه بالضبط؟ دعنا نتحقق!


عملية شد الوجه


يوضح الدكتور جوبتا أن عملية شد الوجه هي إجراء جراحي تجميلي يساعد على تقليل ترهل الجلد والثنيات العميقة والتجاعيد في الوجه والرقبة، لا توقف عملية الشيخوخة ولكنها بالتأكيد يمكنها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مما يجعل وجهك يبدو منتعشًا ومتجددًا،  تركز العملية على شد الوجه وإزالة الجلد الزائد وإعادة تحديد ملامح الوجه.


5 أشياء يجب أن تعرفها قبل أن تقرر إجراء عملية شد الوجه


لا يتعلق الأمر فقط بشد الجلدعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن شد الوجه الحديث لا يتعلق فقط بشد الجلد،  يوضح الدكتور جوبتا أن التقنيات المتقدمة تركز على تقديم مظهر طبيعي من خلال معالجة الطبقات العميقة من الوجه، يتم إعادة وضع العضلات، وإعادة توزيع الدهون، وإعادة تغليف الجلد بعناية لتحقيق سمات متناغمة دون المظهر الممتد أو الاصطناعي الذي لا يريده كثير من الأشخاص.


دور التقنيات والخبرة
وأضاف "بفضل التقدم في التكنولوجيا الطبية، أصبحت عمليات شد الوجه الآن أكثر دقة وفعالية، وتستخدم العديد من العيادات المتقدمة والجراحين الماهرين أساليب متطورة، مثل تقنية SMAS plication وتقنية Deep Plane، والتي تضمن أفضل النتائج والتعافي بشكل أسرع"، كما تتيح هذه التقنيات إمكانية تخصيص الإجراء بناءً على بنية وجه كل مريض واهتماماته الفريدة.


قد يستغرق التعافي بعض الوقت، لكن الأمر يستحق ذلك
ورغم أن عمليات شد الوجه تطورت لتصبح أقل تدخلاً، فإن التعافي لا يزال يتطلب الصبر، ويقول الدكتور جوبتا: "يمكنك أن تتوقع أن يختفي التورم والكدمات في غضون أسبوعين، على الرغم من أن الشفاء التام قد يستغرق بضعة أشهر، ويجب على المرضى اتباع تعليمات الجراح بعد العملية لضمان التعافي السلس والنتائج طويلة الأمد".


حافظ على توقعات واقعيةيمكن لعملية شد الوجه أن تعزز مظهرك بشكل كبير، ولكن من المهم أن تكون توقعاتك واقعية، هذه العملية ليست عصا سحرية ولكنها أداة لتعزيز جمالك الطبيعي، يقترح الدكتور جوبتا، قبل اتخاذ القرار، مناقشة أهدافك بصراحة مع الجراح وفهم النتائج المحتملة بناءً على تشريحك ونوعية بشرتك.


إنه استثمار طويل الأمد
يمكن أن تؤدي عملية شد الوجه إلى نتائج تدوم لمدة تصل إلى عقد من الزمان أو أكثر. ومع ذلك، تلعب خيارات نمط الحياة دورًا مهمًا في الحفاظ عليها، ويوضح أن حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، واتباع نمط حياة صحي، واتباع روتين جيد للعناية بالبشرة، كلها أمور ضرورية لإطالة فوائد الجراحة.


اختر الجراح المناسب
العامل الأكثر أهمية في رحلة شد الوجه هو اختيار جراح تجميل ماهر وذو خبرة، إن شد الوجه الذي يتم تنفيذه بشكل جيد هو فن وعلم، تحقق من بيانات اعتماد الجراح، واطلع على صور قبل وبعد المرضى السابقين، وتأكد من أنك تشعر بالراحة أثناء الاستشارات مع جراحك.
وقال "إن عمليات شد الوجه تحدث تحولات جذرية عندما يتم إجراؤها للأسباب الصحيحة وبالتوجيه الصحيح، ويمكن أن يساعد استشارة أحد الخبراء في ضمان أن تكون رحلتك مستنيرة وشخصية ومجزية".
المصدر: timesnownews
 

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