تجمع فلسطينيين بقطاع غزة أملا في العودة لمنازلهم شمال القطاع

اذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جاء من خلاله، تجمع الفلسطينيون في قطاع غزة على أمل العودة إلى منازلهم في شمال القطاع، حيث كانت عائلاتهم تنتظر على الجانب الآخر من الممر، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من أن الممر الذي يمتد من وادي غزة إلى مدينة غزة يتيح للفلسطينيين العودة إلى منازلهم، إلا أن إسرائيل لم تسمح لهم بالعبور عبره سيرا على الأقدام حتى الآن.

وبينما دخل الاتفاق أسبوعه الثاني، يواجه تنفيذه عراقيل بعد أن ربطت إسرائيل فتح الممر بالإفراج عن المحتجزة أربيل يهود. وقال إسماعيل النجار، المقيم في مدينة غزة، والذي لم ير عائلته منذ أكثر من عام: "جئت هنا لأنتظر عودة عائلتي، وأنا أتوق بشدة للقائهم".