سيف علي خان يظهر علنا بعد الهجوم المروع

بعد أيام قليلة من خروجه من المستشفى، شوهد النجم سيف علي خان برفقة زوجته كارينا كابور خان خارج منزلهما في باندرا صباح الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامتهما بعد الحادث الذي تعرض له.

التفاصيل حول الحادثة



كان سيف قد تعرض لهجوم بسكين أدى إلى إصابات خطيرة، ما أثار قلقًا كبيرًا حول أمانه. ورغم التهديدات، ظهر النجم هادئًا وواثقًا، بينما كانت كارينا تقف بجانبه تقدم له الدعم الكامل.

في مقطع فيديو نشر على إنستغرام، بدا الزوجان محاطين بفريق أمني كبير أثناء خروجهما،هذا التواجد الأمني المكثف يعكس جدية الوضع واستمرار التحقيقات للكشف عن ملابسات الهجوم.

ورغم التحديات، قرر الزوجان الظهور العلني معًا، في خطوة تُظهر صلابتهما وقدرتهما على مواجهة الأزمات،مع بدء سيف فترة من الراحة والتعافي، يترقب محبوه أي تحديثات جديدة عن حالته.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية بأن الفنان خضع لعملية جراحية معقدة لإزالة سكين عالقة بجانب العمود الفقري، إلى جانب جراحة تجميلية لعلاج إصاباته أكدت التقارير الطبية استقرار حالته، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتسلل.

سيف علي خان ليس النجم الوحيد الذي واجه حادثة سطو، إذ سبق أن تعرضت المغنية الأمريكية مايلي سايرس لحادثتي سرقة في 2013 و2014، حيث فقدت مجوهرات وأغراضًا بقيمة مئة ألف دولار كما كانت النجمة الأمريكية لينزي لوهان ضحية لعصابة متخصصة سرقت منزلها عام 2009.





وفي العالم العربي، واجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حادثة مشابهة عام 2020، حيث أطلق زوجها النار على لص اقتحم منزلهما ليلاً.





كذلك، أحبط حارس فيلا الفنانة المصرية إلهام شاهين محاولة سرقة منزلها، بينما تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر والممثلة ميار الببلاوي لحوادث سرقة استغل خلالها الجناة غيابهم عن منازلهم.



