عودة مسلسل “Selling The OC” والمشاريع المستقبلية مع ديفيد لينش

أعلنت نتفليكس عن عودة مسلسلها الشهير Selling The OC للموسم الرابع بعد نجاح مواسمه الثلاثة الأولى. وفي تصريح له لصحيفة فاريتي، قال المبدع آدم ديفيلو: “لقد تغير الكثير في حياة هؤلاء الوكلاء منذ الموسم الثالث، لذا من المثير العودة معهم في هذا الموسم الجديد”.

وأوضح ديفيلو أن الموسم الرابع سيشهد العديد من التغييرات والتطورات، حيث سيتم تقديم مجموعة من الوجوه الجديدة في المسلسل، إلى جانب استمرار الأحداث التي تهم الوكلاء في مدينة أو سي. وأكد أنه بدأ بالفعل إنتاج الموسم الجديد، ولكن لم يتم تحديد تاريخ العرض الأول بعد.

في خبر آخر، كشف تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة نتفليكس، عن مشروع جديد كان يعمل عليه المخرج الراحل ديفيد لينش، والذي كان سيعرض على المنصة، وقال ساراندوس في تصريحات له عبر إنستجرام إن لقاءه الأول مع لينش كان في بدايات نتفليكس، حين كانت المنصة تقتصر على إرسال أقراص DVD، وتحدث عن حب الجمهور لأفلامه منذ تلك الفترة، وأضاف ساراندوس أنه تواصل مع لينش بشكل شخصي ليحصل على نسخة من فيلمه الشهير Eraserhead، الذي لم يكن متاحًا تجاريًا آنذاك، وهو ما يعكس العلاقة الفريدة بين نتفليكس والمبدعين العالميين.

شيرين عبد الوهاب

انتشرت أخبار خلال الأيام الماضية تفيد ببدء الفنانة شيرين عبد الوهاب فى تصوير فيلم وثائقي يروي قصة حياتها والأزمات الذى واجهتها خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة ، ومن المقرر أن يعرض الفيلم على منصة “نيتفليكس” وهو مكون من ٤ حلقات متتالية ، وستتقاضي شيرين عبد الوهاب مبلغ ٢٥٠ ألف دولار على الحلقة الواحدة.

ولم تعلن شيرين عبد الوهاب عن الموافقة الرسمية لبدء تصوير مشاهد الفيلم او التعاقد حتى الأن.