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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: فرص لإثبات اجتهادك

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز
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برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

حاول حل مشاكل العلاقة وفكر في قضاء المزيد من الوقت معًا. قد تحصل أيضًا على فرص هذا الأسبوع لإثبات اجتهادك المهني. قم باستثمارات مالية جديدة ستجلب عوائد جيدة في المستقبل. حافظ على صحتك تحت المراقبة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

يجب أن يكون التواصل بينكما مناسبًا لحل معظم المشكلات القائمة. اقضِ وقتًا أطول في العلاقة وقدر شريكك أيضًا. كن ملتزمًا وأظهر له المودة. سيعزز هذا من علاقة الحب، سيكون بعض مواليد برج العقرب سعداء بدفع العلاقة إلى الأمام وسيفكرون في الزواج أيضًا

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تحدث أمراض بسيطة، ولكن بالنسبة للمشاكل الصحية الخطيرة، فإن استشارة الطبيب هي خيار جيد يجب على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة هذا الأسبوع. قد يصاب الرياضيون بإصابات طفيفة في الملعب.  

برج العقرب مهنيا

يمكن لأولئك الذين لا يشعرون بالسعادة مع المنظمة وأجوائها أن يفكروا في تركها وتحديث ملفهم الشخصي على موقع ويب للوظائف، ستصادف أيضًا فرص عمل من دول أجنبية..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يمكنك شراء المجوهرات أو سيارة، هذا الأسبوع جيد أيضًا للاستثمار في العقارات أو شراء منزل جديد، قد يجد رجال الأعمال عائدات من التجارة الخارجية.

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