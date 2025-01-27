الصحة اللبنانية: شهيد و7 جرحى في اعتداءات لجيش الاحتلال على الجنوب

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان أدت حتى الساعة إلى سقوط شهيد وسبعة جرحى".

وجاءت الحصيلة التفصيلية وفقاً لما يلي: العديسة: شهيد وجريحان، بني حيان: جريحان، يارون: جريح ، حولا: جريحان

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت يوم أمس.

ووفقا للوزارة أسفرت الاعتداءات عن سقوط أربعة وعشرون شهيداً من بينهم ست نساء، وجرح مئة وأربعة وثلاثون شخصاً من بينهم أربع عشرة امرأة واثنا عشر طفلاً.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن غرفة العمليات كانت على تنسيق وثيق مع كافة الجهات المعنية، لا سيما المستشفيات والجهات الإسعافية المنتشرة في المنطقة، لضمان نقل الجرحى بأسرع وقت ممكن إلى أقرب مستشفى يتوافر فيه العلاج اللازم.