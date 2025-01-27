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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدواء: ضبط فيتامينات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالقاهرة بعد رصد شكاوى

ضبط فيتامينات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالقاهرة بعد رصد شكاوى
ضبط فيتامينات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالقاهرة بعد رصد شكاوى
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 أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفي إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.


وأوضحت الهيئة أن الواقعة بدأت برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصورا بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة في أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.


وبناء عليه، فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة وتنسيق حملات مشتركة على السوق الذي تم رصده ونشر أخبار بشأنه، وهو سوق يتم عقده ليوم واحد أسبوعياً، وبناء عليه تم ضبط مجموعة من الأشخاص بنطاق محافظة القاهرة "محل البلاغ"، وهم من غير المختصين بمزاولة مهنة الصيدلة والقائمين على بيع تلك المستحضرات، حيث تم ضبط كميات من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المستحضرات الخاضعة للرقابة، كما ضبطت بحيازتهم كميات من الفيتامينات المختلفة بالإضافة إلى كميات ضئيلة من المستحضرات الدوائية.


كما تم ضبط مستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، فيما وصل إجمالي عدد العبوات إلى ما يقرب من 700 عبوة وأغلبها غير موضح عليها تاريخ الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات وتحرير ستة محاضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنها.


وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة الحملات المشتركة على الأماكن غير المرخصة لضبط سوق الدواء، كما تهيب هيئة الدواء المصرية بالمواطنين عدم شراء الأدوية إلا من المؤسسات الصيدلية المرخصة؛ حيث أنها خاضعة للتفتيش الذي يضمن التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتداول المستحضرات المسجلة وتقديم المشورة الدوائية السليمة.


ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية من أجل ضمان توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات مأمونية وفاعلية وجودة عالية مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.

منتهية الصلاحية هيئة الدواء المصرية فيتامينات مستحضرات التجميل الأجهزة الأمنية

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