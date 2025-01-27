محافظ جنين: الاحتلال قام بهدم وحرق 200 منزل ويدمر البنية التحتية

كشف كمال أبو الرب محافظ جنين، آخر مستجدات العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية .

وقال كمال أبو الرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" قوات الاحتلال توسع من عملياتها العسكرية في محافظة جنين ".

وتابع كمال أبو الرب:" جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر الآن أحد المقاهي في جنين ويطالب الفلسطينيين بتسليم أنفسهم ".

واكمل كمال أبو الرب:" تعزيزات عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، وعدد كبير من الأسر قام بالنزوح من مخيم جنين ".

ولفت كمال أبو الرب:" الاحتلال قام بهدم وحرق من 150 لـ 200 منزل في محافظة جنين، و80 سيارة في محاظفة جنين تم دهسها بواسطة آليات الاحتلال والاحتلال يدمر البنية التحتية".

