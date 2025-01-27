مراكب النجاة.. بروتوكول تعاون لوزارة الخارجية لرفع الوعي والتدريب الحرفي

جرت اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وشركة "فريش" لتنفيذ برامج تنمية مجتمعية من خلال رفع الوعي والتدريب الحرفي والتأهيل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة.

ووقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة.

وبموجب المرحلة الأولى من البروتوكول تقوم شركة "فريش" بتنفيذ وتمويل تدريب حرفي في مجالي صيانة الأجهزة المنزلية وصيانة التبريد والتكييف لعدد (٥٠) شاباً من المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية والمستهدفة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، وعلى أن يتم توفير فرص عمل للمتميزين من الشباب في نهاية البرنامج التدريبى.

تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ولاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.