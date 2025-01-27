برلماني: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للحقوق المشروعة للشعب الشقيق

استنكر النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلا: تعد استفزازًا فجًا لمشاعر الملايين حول العالم وانتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأكد عبد العال، في بيان صحفي ليه اليوم، أن هذه التصريحات، التي تعبر عن رؤية أحادية منحازة، لا تراعي التاريخ ولا تأخذ بعين الاعتبار معاناة الفلسطينيين الممتدة لعقود تحت الاحتلال والتهديد المستمر لوجودهم على أرضهم، مشيرا إلى أن أي محاولة لتسويق مثل هذه الأفكار المرفوضة تُظهر تجاهلًا واضحًا لكل القيم الإنسانية والأسس التي بُني عليها القانون الدولي.

وتابع عضو مجلس النواب: الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد بشكل لا لبس فيه رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه بالقول: موقف مصر ينبع من إيمانها الثابت بعدالة القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.