لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

وضعت الجولة الأخيرة من اختبارات برنامج تقييم السيارات الأوروبية الجديدة (Euro NCAP) طراز MG 3 الصيني تحت المجهر، بعدما فشلت الهاتشباك الصغيرة في اختبار التصادم الأمامي بسبب خلل خطير في مزلاج المقعد، وهو أول عطل من نوعه منذ انطلاق البرنامج عام 1997.

خلل غير مسبوق في مقعد سيارة MG

أثناء الاختبار، التوى مقعد السائق نتيجة عطل في المزلاج، ما تسبب في حركة غير طبيعية للمقعد زادت من مخاطر الإصابة.

ورغم أن هيكل المقصورة أظهر ثباتًا، إلا أن الخلل أدى إلى تصنيف "ضعيف" لحماية أسفل ساق السائق.

كما عرقل هذا العطل قياسات السلامة للركاب بمختلف الأحجام، وهو ما وصفه الخبراء بأنه خلل جوهري في عناصر الأمان.

مشاكل إضافية في الوسادة الهوائية

لم تتوقف الأزمة عند المقعد، إذ اخترق رأس الدمية الوسادة الهوائية واصطدم بعجلة القيادة، ما خفّض تصنيف حماية الرأس إلى "ملائم".

وأوضح برنامج Euro NCAP أن مثل هذه الأعطال الصغيرة قد تضاعف مخاطر الإصابات في السيارات صغيرة الحجم ذات المساحة المحدودة.

رد MG وخطط الإصلاح

في البداية، عزت MG السبب إلى خلل في قفل المقعد، لكن Euro NCAP أكدت أنها فحصت المكونات مسبقًا.

أعلنت الشركة الأم SAIC عن تركيب قفل معاد تصميمه بدءًا من أغسطس 2025، مع تعديل الوسادة الهوائية للسائق اعتبارًا من أكتوبر.

كما تعهدت Euro NCAP بإعادة اختبار الطراز وإرسال النتائج إلى مكتب اعتماد نوع السيارة الأوروبي إذا استدعى الأمر إصدار قرار استدعاء.

4 نجوم رغم الفشل الذريع

ورغم خطورة العطل، احتفظت MG 3 بتصنيف أربع نجوم، إذ لا يفرض النظام الحالي خصومات مباشرة على الأعطال الفردية.

حصلت السيارة على:

74% لحماية الركاب البالغين

74% لحماية الأطفال

81% لمستخدمي الطريق المعرضين للخطر

69% في أنظمة مساعدة السلامة



وهو تحسن ملحوظ مقارنة باختبارات ANCAP السابقة، نتيجة تطوير أنظمة مساعدة السائق.

دفعت هذه النتيجة غير العادية البرنامج الأوروبي إلى مراجعة بروتوكولاته، مع خطط لإدخال تعديلات تستهدف الأعطال في المكونات الحرجة، بما يضمن فرض عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تتهاون في معايير السلامة.

قال الدكتور أليد ويليامز، مدير البرنامج في Euro NCAP: "من المُقلق أن نجد سيارةً مطروحة للبيع في 2025 تعاني من خلل جوهري في آلية تثبيت المقعد، وهو جزء أساسي من نظام حماية الركاب. أبلغنا بالفعل جهات اعتماد النوع لدراسة الاستدعاء، ونوصي المستهلكين بالنظر في بدائل أكثر أمانًا عبر أداة البحث على موقعنا الإلكتروني".

وأكد أن البرنامج سيدخل تعديلات جديدة على طرق التقييم ليشمل أي عطل خطير، حتى وإن كان أداء السيارة جيدًا في بقية الاختبارات.

انعكاسات على سمعة MG ومنافسيها

طرح الجيل الثاني من MG 3 في أوائل 2024 بتصميم جديد ونظام دفع هجين ذاتي الشحن بقوة 192 حصانًا (143 كيلوواط/194 حصانًا).

ورغم جاذبية السيارة من حيث السعر والتجهيزات، إلا أن نتائج Euro NCAP تضعها في موقف صعب أمام منافساتها مثل تويوتا ياريس هايبرد، رينو كليو، ميتسوبيشي كولت، بيجو 208، أوبل كورسا، سيتروين C3، هيونداي i20، فولكس فاجن بولو، سكودا فابيا، وسيات إيبيزا.

قد تؤثر هذه الحادثة سلبًا على ثقة العملاء بالعلامة الصينية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تولي أهمية قصوى لاختبارات السلامة المستقلة.