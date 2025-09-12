قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المنوفي: تثبيت أسعار الكهرباء خطوة ذكية لكبح التضخم واستقرار الأسواق

حازم المنوفي
حازم المنوفي
ولاء عبد الكريم

رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة المصرية بتثبيت أسعار بيع الكهرباء لأجل غير مسمى، واصفًا القرار بأنه يعكس وعيًا اقتصاديًا كبيرًا في هذه المرحلة الدقيقة، حيث يسهم في حماية المواطنين من موجات تضخم جديدة، ويُساعد في الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار.

وقال المنوفي في تصريح صحفي اليوم، إن قرار تثبيت أسعار الكهرباء يُعد خطوة ذكية ستُساهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، خاصة في الصناعات الغذائية التي تعتمد على التبريد والنقل، مما يؤدي إلى استقرار أسعار العديد من السلع الأساسية، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن استقرار أسعار الطاقة من أبرز أدوات السيطرة على التضخم، حيث يمنح السوق الثقة ويُعزز من القوة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن مساهمته في تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك.

وثمّن المنوفي ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن خطة الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025/2026، مشيدًا برؤية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية بخطط واضحة ومستقرة.

كما أشاد بالتوافق المصري–التونسي على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عامين، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة لقطاع تجارة المواد الغذائية، سواء من حيث تنويع مصادر السلع أو فتح آفاق استثمارية جديدة، مما يعود بالنفع على التاجر والمستهلك معًا.

وفي سياق متصل، قال المنوفي إن مصر تعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة غير مسبوقة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الرئيس يعمل برؤية دقيقة وإرادة لا تعرف التوقف، من أجل بناء دولة حديثة تحقق الرفاهية لشعبها.

وأضاف: "ما يتم إنجازه على أرض الواقع يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك عملاً دؤوبًا من كافة مؤسسات الدولة، ونحن كمجتمع مدني نرى هذه الإنجازات بأعيننا ونعمل بكل قوة لدعمها. ونعاهد الدولة والمواطنين أن نكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة".

وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشهد طفرة حقيقية ونقلة نوعية، سواء في دعم التصنيع المحلي أو توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي للحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

وتابع: "في جمعية 'عين' نعمل على حماية حقوق التاجر والمستهلك معًا، ونسعى لتحقيق توازن حقيقي في السوق، بالتوازي مع جهود الدولة في ضبط الأسعار ودعم سلاسل الإمداد".

وعن حركة الأسعار في السوق، أكد المنوفي رصد انخفاضات نسبية في أسعار عدد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 28 و35 جنيهًا، بينما بلغ سعر زجاجة الزيت سعة 750 جرامًا ما بين 36 و45 جنيهًا، في حين تراوح سعر اللتر الكامل من الزيت بين 60 و65 جنيهًا. كما تراوح سعر كيلو الدقيق بين 18 و20 جنيهًا، وسجل كيلو الجبنة البيضاء ما بين 100 و140 جنيهًا، والجبنة التركي من 220 إلى 280 جنيهًا.

وأشار أيضًا إلى أن أسعار منتجات اللحوم المصنعة شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر اللانشون العادي بين 100 و120 جنيهًا، والحلواني من 200 إلى 240 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو البسطرمة بين 390 و480 جنيهًا. وفيما يخص البيض، ارتفع سعر الطبق من 145 إلى ما بين 155 و160 جنيهًا مؤخرًا، كما سجلت المياه الغازية سعة 2 لتر أسعارًا تتراوح بين 20 و35 جنيهًا، والبرجر (10 قطع) بين 45 و90 جنيهًا، في حين بلغ سعر اللبن السائب من 30 إلى 35 جنيهًا، والمعبأ من 35 إلى 40 جنيهًا، وسجل كيلو الأرز من 27 إلى 35 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة المكرونة 400 جرام من 12 إلى 15 جنيهًا.

واختتم المنوفي تصريحه بدعوة الحكومة إلى الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال حالة الاستقرار في رفع الأسعار دون مبرر، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك هو الأساس الحقيقي لتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وختم بقوله:

"نحن على ثقة أن القادم أفضل، وأن الشعب المصري سيجني قريبًا ثمار هذه المرحلة من البناء والتنمية. وأقول للمصريين: القادم أجمل بإذن الله، ومصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل".
 

شعبة المواد الغذائية اخبار مصر اسعار بيع الكهرباء مال واعمال الاقتصاد المصري الصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

حازم المنوفي

المنوفي: تثبيت أسعار الكهرباء خطوة ذكية لكبح التضخم واستقرار الأسواق

الضرائب

الضرائب تشرح تفاصيل خضوع نشاط التجارة الإلكترونية للمحاسبة..تفاصيل

مواد بناء

سعر الحديد والأسمنت صباح اليوم 12-9-2025

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد