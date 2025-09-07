الدولة تتدخل والأسعار تنخفض.. حازم المنوفي: السوق تحت السيطرة والمواطن أولًا

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن تدخل الدولة الفعّال والمدروس كان له أثر مباشر في استقرار الأسواق ومنع انفلات الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح في تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.

وأوضح المنوفي أن السوق يشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار سلع رئيسية تمس المواطن يوميًّا، حيث تراجع سعر السكر ليصبح في حدود 28 إلى 33 جنيهًا للكيلو بعد أن كان أعلى من ذلك خلال الفترة الماضية.

وانخفض سعر الأرز ليتراوح حاليًا ما بين 22 إلى 35 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة.

وتراجع سعر لتر الزيت ليصل إلى ما بين 60 إلى 69 جنيهًا، بعد أن تجاوز حاجز الـ90 جنيهًا في وقت سابق.

وأشار المنوفي إلى أن هذه الانخفاضات لم تكن لتتحقق دون تدخل الدولة في توقيتات حرجة، وهو ما ساهم في كبح جماح الأسعار والحد من الزيادات غير المبررة من قبل بعض المنتجين أو التجار.

وأضاف أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية بـعقلية استباقية واستراتيجية واضحة، هدفها الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتحقيق التوازن في الأسواق دون الإضرار بمصالح التجار.

وأكد المنوفي أن المواطن في قلب أولويات الدولة، والاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي خلال الفترة المقبلة.