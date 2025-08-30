المنوفي: تراجع أسعار الأرز لأدنى مستوى فرصة لتخفيف الأعباء عن المواطن

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن التراجع المتوقع في أسعار الأرز المصري خلال الفترة المقبلة يمثل تطورًا إيجابيًا مهمًا يصب في مصلحة المواطن، لكنه في الوقت ذاته يتطلب رقابة مشددة وآليات فاعلة لضمان وصول الانخفاض إلى الأسواق النهائية.

وأضاف المنوفي ، في تصريح صحفي:

"نشهد حاليًا بداية موجة انخفاض في أسعار الأرز الشعير، مع دخول موسم الحصاد، حيث تتراوح الأسعار بين 13.8 و15.5 ألف جنيه للطن، ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات تتراوح بين 12 و14 ألف جنيه منتصف سبتمبر، وهو أدنى سعر منذ نحو 3 سنوات. كما بدأت أسعار الأرز الأبيض بالتراجع لتسجل حاليًا بين 21 و24 ألف جنيه للطن."

وأشار المنوفي، إلى أن هذه الانخفاضات تأتي نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلي هذا العام إلى ما يقرب من 6.6 مليون طن من الأرز الشعير و4 ملايين طن من الأرز الأبيض، بالإضافة إلى مخزون متبقٍ من الموسم الماضي يقدر بـ400 ألف طن، مما يعزز المعروض في السوق ويدفع الأسعار نحو مزيد من التراجع.

ولفت إلى أن زيادة صادرات الأرز المصري بنسبة 56% خلال أول 5 أشهر من عام 2025 دليل على جودة المحصول المصري، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي، حتى لا يتأثر المستهلك بأي نقص محتمل في الكميات المطروحة داخليًا.

وأكد رئيس جمعية "عين" على أهمية الدور الرقابي في المرحلة المقبلة، قائلًا:

"نطالب الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمضارب ومراحل التداول وكتابة سعر البيع للمستهلك على العبوة لضمان انعكاس انخفاض الأسعار على المستهلك بشكل فعلي، وعدم السماح باستغلال الفارق بين سعر الجملة والتجزئة لصالح فئات بعينها على حساب المواطن."

واختتم المنوفي تصريحه قائلاً:

"نحن في جمعية عين نتابع الأسواق لحظة بلحظة، ونسعى بالتعاون مع الجهات الرسمية لضمان عدالة السوق واستقرار الأسعار. وندعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، كما نطالب التجار بالتحلي بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة."