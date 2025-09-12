إصابة أسرة كاملة بينهم رضيعة في انقلاب سيارة بطريق السويس

أصيبت أسرة كاملة مكونة من سبعة أفراد بينهم طفلة رضيعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم ط ل ف 4834 على طريق السويس أبوسلطان أمام شركة الأدوية بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج اللازم.

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث حيث تولت نقل المصابين الذين تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجرح قطعي واشتباه كسر.

اسماء المصابين هم

خلود محمد عبدالله 25 سنة من الإسماعيلية مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

محمد عبد النعيم محمد 55 سنة من الإسماعيلية مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

داليدا عبدالله محمد 6 شهور من الإسماعيلية مصابة بجرح قطعي بالسمانة طوله 5 سم وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

محمد عبدالله محمد 20 سنة من حي السلام مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

داليا محمد عبد النعيم 20 سنة من الإسماعيلية مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أمال راشد عبدالكريم 52 سنة من حي السلام مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبدالله أحمد عبدالله 27 سنة من الإسماعيلية مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ورفض النقل إلى المستشفى وحرر إقرارا بذلك.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بالحادث ووجه بانتقال رجال المرور على الفور حيث تم رفع آثار الحادث والسيارة من الطريق وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.